Paolillo: “Oggi il calcio è sempre più business. Una famiglia come quella Moratti può…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Bruno, l’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ha parlato dell’evoluzione del mondo del calcio dove le squadre attirano sempre più i fondi come sta avvenendo all’Inter. “Oggi il calcio è sempre più business, e servono capitali enormi. E’ impossibile per le singole famiglie reggere questi ritmi. E’ normale che entrino grandi enti, fondi d’investimento, con l’obiettivo di fare business. Il problema del calcio, oggi, con le regole di oggi, non dà la possibilità di fare guadagni. Tutti i club sono sempre in perdita”.

“Una famiglia come era Moratti, come chiunque, può farlo per qualche anno. Ma poi…o lo sport e il calcio diventa qualcosa di più sostenibile a livello economico, oppure questo sarà il trend. Fiorentina-Inter? “Penso che l’Inter debba vincere a tutti i costi, visto che è rimasto l’unico obiettivo di questa stagione. Non può sbagliare, anche se la Fiorentina non è facile da battere”.

(Fiorentina.it)