Paolillo: “Inter, ecco perché sono preoccupato per domani. Inzaghi e Spalletti…”

Le parole dell'ex amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Radio Marte verso la sfida del Meazza

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, è è intervenuto in diretta su Radio Marte in "Marte Sport Live" della sera per parlare di Inter-Napoli: «Sono molto preoccupato per domenica, per la forza del Napoli ma anche per come sta l'Inter. Al di là delle assenze ci sono alcuni giocatori chiave che mi appaiono stanchi, Barella per esempio, e molti altri nazionali non hanno granché riposato. Inoltre il Napoli è molto forte, per me è una delle maggiori candidate ad aggiudicarsi il titolo quest'anno. Ha un organico molto competitivo, composto da calciatori di caratura notevole. Inoltre, secondo me, gli azzurri hanno a disposizione il miglior attaccante della serie A, perché uno dalla cattiveria, dalla forza e dalla veemenza di Osimhen non ce l'ha neanche la mia Inter».