Paolillo: “Inter, il progetto non continua? E una cosa suona davvero male”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, ha parlato così del momento non semplice a livello economico per il club nerazzurro: "L'Inter doveva essere all'inizio di un progetto disegnato magnificamente da Marotta e i risultati cominciavano a vedersi. Ora c'è la crisi degli ultimi mesi, dove non sono stati pagati stipendi fino a poco fa. C'è questo arrivo dei fondi che dovrebbero fare un prestito non piccolo da 250 milioni. Ma la richiesta di rinunciare a due mensilità fatta in un momento in cui di solito si devono fronteggiare le richieste di premi e non di tagli suona davvero male: vuol dire che il progetto non continua e che sarà difficile fare una squadra competitiva".