Paolillo: “Juve? La colpa è di chi sbaglia, ma anche della Figc che non controlla”

Le parole dell'ex ad: "Ho faticato a pensare che un club come la Juve potesse essere coinvolto in una vicenda di questo tipo e mi dispiace"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera, Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, ha parlato così del caos Juventus: “Ho faticato a pensare che un club come la Juve potesse essere coinvolto in una vicenda di questo tipo e mi dispiace. Quanto accaduto però è il risultato della grave mancanza di controllo da parte della Figc, attraverso la Covisoc e altri organismi preposti a vigilare sui bilanci delle squadre. Rispetto alle plusvalenze, c'è mancanza di regole sulla valutazione di un giocatore. Guai a dimenticare quanto accaduto in passato al Parma e ad altri club. Purtroppo non è cambiato nulla. La colpa è di chi sbaglia, ma anche di chi dovrebbe controllare e non lo fa”.