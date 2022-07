Paolillo: “Inter, Moratti aveva trovato l’area per costruire il nuovo stadio”

Ernesto Paolillo, ex amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo: "Siamo passati da un'età della pietra dove c'erano dei presidenti-mecenati, che coprivano loro i deficit delle squadre, mentre ora c'è un modello nuovo, più giusto, che si basa sulla capacità di fare ricavi. Televisione, stadio, marketing, sono tutti fattori che stanno entrando in gioco, ormai si è entrati nella mentalità e nell'idea di dover produrre utili".

All'Inter vi eravate messi in testa di fare lo stadio?

"Noi sì, ma è indubbio che con l'avvento di tante società americane nel nostro calcio è cambiato il modo di concepire la faccenda, perchè loro di stadi ne costruiscono tanti per il baseball e gli altri sport. Noi con Moratti avevamo trovato anche un'area, ma ci serviva l'ok del Comune e del Ministero. Chiamai Galliani per capire se avessero voluto fare quest'opera con noi, ma lui mi disse che il Milan aveva intenzione di ristrutturare San Siro. A quel punto contattai l'allora sindaco Letizia Moratti, che però ci bloccò, perchè aveva paura che, a causa dei suoi legami familiari col nostro presidente, non potesse essere eticamente e legislamente giusto".