Paolillo: “Mourinho? Bella notizia. Mi avrebbe dato fastidio vederlo alla Juve”

Così l'ex ad nerazzurro sul ritorno di Jose Mourinho in Italia: "Pensate che voglia ha di vincere con una squadra come la Roma"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ernesto Paolillo, ex ad dell'Inter, ha commentato così l'ufficialità dell'approdo di Jose Mourinho alla Roma la prossima stagione: "E' una bella notizia per il calcio italiano. Quando è venuto all'Inter non vincevamo da 18 anni, è l'uomo delle sfide. Ha il carattere vincente e sono contento per la Roma. Mi avrebbe dato molto fastidio vederlo alla Juventus. E' importante che la Roma lo segua, che la società lo aiuti nella struttura che lui vorrà dare alla squadra, non che lo accontenti in ogni acquisto ma che prende l'ossatura che lui vuole.