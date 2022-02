Paolillo: “Inter, derby perso perché i cambi non erano all’altezza dei titolari. Col Napoli…”

L'ex ad dell'Inter Ernesto Paolillo ha parlato della cruciale sfida che sabato pomeriggio attende i nerazzurri al Maradona contro il Napoli

"Napoli-Inter? Non per scaramanzia ma non posso non dire che il Napoli è pericoloso, queste oscillazioni di rendimento delle squadre le avremo da qui a fine campionato. Sicuramente per le prime posizioni sarà combattuto fino alla fine. Abbiamo quattro squadre che sono alla pari, insisto nel dire che c’è anche l’Atalanta. La Juventus è comunque una minaccia per tutti".