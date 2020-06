Paolillo: “Inter, non schiererei la squadra col Napoli: non è una provocazione ma…”

L’ex direttore generale dell’Inter, Ernesto Paolillo, è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo per parlare della ripresa del calcio e dei nerazzurri: “Cosa farei da DG dell’Inter? La decisione di Marotta è corretta anche perché valida per le date troppo ravvicinate e si rischia di far saltare tutti gli obiettivi solo per rispettare determinate date – le parole riportate da TuttoNapoli.net -. Mi auguro che prevalga la ragione. Non schiererei la Primavera, non schiererei la squadra dell’Inter e basta. Non è una provocazione, è una rinuncia. L’assegnazione della Coppa Italia avverrebbe normalmente, nessuna colpa. Il calcio italiano ha bisogno di ricostituirsi con uno shock. Nulla si fa senza un effetto shock e qualcuno prima o poi deve farlo“.