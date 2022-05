Paolo Rossi: “Inter? Contano gli episodi e chi ci crede di più. Magari…”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi, attore e tifoso dell'Inter, ha parlato così del sogno scudetto

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Paolo Rossi, attore e tifoso dell'Inter, ha parlato così del sogno scudetto: "Sono tranquillo. La bellezza del calcio è l'imprevedibilità, come a teatro l'improvvisazione, l'importante è non sprecare energie inutili. Quando a Nereo Rocco dicevano: «Vinca il migliore!» lui rispondeva «Sperèmo de no!», ecco il calcio è questo, contano gli episodi e chi ci crede di più. Noi siamo sotto di due punti per il mal di schiena del portiere e per un atto compulsivo di quello di riserva, chissà magari i difensori del Milan si prenderanno un bel mal di denti! Oggi sono in scena allo Zelig, ultima serata dello show "Per un futuro immenso repertorio", se le cose si mettono bene porto la tv sul palcoscenico del teatro, tanto cambio sempre la scaletta. Non succede, ma se succede, non lo faccio mai, neanche per il Triplete, ma invio tre messaggi a Claudio Bisio. Lui domenica scorsa mi ha inviato il WhatsApp "Baci da Verona", ma io ero in dolce compagnia e mi ha messo nei guai visto che il suo nome, essendo conosciuto, l'avevo memorizzato come Luisa Bisio. E vallo a spiegare".