Papà di Gnonto: “Lo Zurigo non lo manda con l’U19. E per lasciarlo partire chiede…”

Il giocatore non ha ricevuto il via libera dallo Zurigo per partecipare all'Europeo U19

Il tecnico dell'Italia U19, Carmine Nunziata, ieri ha ufficializzato la lista dei 20 calciatori che parteciperanno alla fase finale dell'Europeo di categoria. Nella rosa non figura Wilfried Gnonto che non ha ricevuto il via libera dallo Zurigo. Intervenuto nel programma di Rai Radio 1, 'Un Giorno da Pecora', il papà del giocatore si è espresso così: "Lo Zurigo non ha mandato mio figlio Willie nella Nazionale Under 19 perché si deve riposare e deve essere pronto per giocare il secondo turno di Champions con loro, a metà luglio. Willie è molto, molto dispiaciuto: ha lavorato tutto l'anno per arrivare qui ed è il capitano della Nazionale azzurra Under 19. Abbiamo provato tutti a parlare con i dirigenti del suo club ma non c'è stato niente da fare".