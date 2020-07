Paparesta: “Kolarov su Lautaro? Contatto da sanzionare, è fallo. Probabilmente Di Bello…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’ex arbitro Gianluca Paparesta ha parlato così del fallo di Kolarov su Lautaro non sanzionato da Di Bello che poi ha portato all’1-1 della Roma:

“E’ un contatto da sanzionare, soprattutto se ti richiama il VAR. Se il VAR, Guida, chiama Di Bello e dice di andarlo a rivedere perché c’è un chiaro ed evidente errore, non puoi non vedere questo contatto. Il contatto c’è, il fallo c’è e da lì nasce il gol della Roma. Il gol era da annullare, anche frutto di un periodo di stress e stanchezza per gli arbitri, anche per loro non è un momento facile. Ogni due giorni si spostano da una parte all’altra, probabilmente anche Di Bello non era perfettamente in condizione, non ha visto nel replay il contatto e non ha avuto la lucidità di vedere bene quello che gli ha segnalato Guida”.

CORSA SCUDETTO PER GLI ANNI PROSSIMI – “Mi auguro che anche le altre possano rinforzarsi e ampliare le proprie rose. Perché altrimenti parleremo sempre di Juventus vincitrice, anche se quest’anno non ha entusiasmato. Sarri ha vinto contro avversari che avevano rose molto molto inferiori”