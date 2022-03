Papin: “Inter, Milan e Napoli, sarà lotta fino alla fine. Rimonta Juve difficile”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore rossonero dice la sua sulla lotta scudetto

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin ha parlato della lotta scudetto. L'ex attaccante ha detto la sua anche sulla possibilità che la Juve rientri in corsa per vincere il titolo. "Questi sono i mesi più difficili per tutti, è adesso che si “digerisce” la preparazione. Anche Inter e Napoli hanno avuto un calo, da fine mese in poi torneranno tutte e tre al massimo. C’è anche l’Inter. Sarà una lotta sul filo. Il Milan però mi sembra la squadra più in fiducia: ha lavorato per aprire un nuovo ciclo e ora ce l’ha davanti. Il mix creato dal club funziona, ci sono tanti giovani ma hanno un cuore grande e si vede quando giocano”.