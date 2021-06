Dott. Pappone: “Eriksen? L’attività agonistica sarebbe sconsigliabile se si trattasse…”

Intervistato da Il Giornale, il cardiologo Carlo Pappone è tornato su quanto accaduto a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia

EPISODIO - "Non è sorprendente che sia accaduto a un atleta come Eriksen passato per 5 federazioni. Infatti per l’idoneità sono sufficienti esami semplici come l’elettrocardiogramma, quando invece servirebbero un esame genetico, una risonanza e magari l’esperienza di specialisti che sono pochissimi in tutto il mondo. Diciamo che conoscere la storia medica della propria famiglia aiuterebbe, perché richiamerebbe ad episodi già avvenuti. E poi nel Dna c’è un orario preciso sulla fine della nostra vita".