Papu Gomez si allena da solo e porta i palloni. Di Maria sdrammatizza: “È quello…”

Papu Gomez, in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, si è allena a parte rispetto ai suoi compagni. Insieme alla Primavera o da solo. E tocca a lui portare i palloni. Ci ha riso su e quel sorriso lo ha postato su Instagram: “Allenamento”, ha solo scritto. Tanti i commenti dei tifosi e di calciatori come lui, da Petagna a Pinilla. Gli ha scritto pure Di Maria prendendolo un po’ in giro, per sdrammatizzare. Il giocatore del PSG ha commentato con una battuta la foto del Papu con la rete in spalla: “È tutto quello che resta, Papu. ahahah”. E il connazionale ha risposto con una sonora risata di chi la prende con filosofia.