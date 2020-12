Tapiro, Papu Gomez risponde a Striscia: “Versione completamente falsa. Ho scelto…”

Papu Gomez non ha nessuna intenzione di accettare la versione dei fatti data da Striscia La Notizia. In un comunicato diffuso nel pomeriggio si raccontava di come, alla consegna del Tapiro, il giocatore in uno scatto d’ira ha scagliato il “premio” verso l’inviato”, Staffelli. Ma il calciatore ha replicato a questa descrizione dei fatti con un post sui social. Ecco cosa ha scritto: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di Striscia La Notizia è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è nel mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande. Con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.