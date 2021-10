EDICOLA / CdS: Paradiso per due, ma l’Inter non molla. Domenica il derby

Il quotidiano sportivo sottolinea il +12 sulle quarte di Milan e Napoli e parla della vittoria dei nerazzurri: "Correa stende l'Udinese"

Il Corriere dello Sport in prima pagina parla di "un paradiso per due". Si riferisce con questo titolo alla vittoria del Milan contro la Roma e del Napoli contro la Salernitana. Milan e Napoli in fuga: +12 sulle quarte. Furia Roma su Maresca. Ma l'Inter non molla: Correastende l'Udinese. E domenica c'è il derby.