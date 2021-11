Tottenham, Paratici: “Conte fra i migliori al mondo, scelta giusta. Sul mercato…”

In conferenza stampa, Fabio Paratici ha parlato dell'arrivo al Tottenham di Antonio Conte, ufficializzato ieri

"Nessuno può darci la certezza di vincere, dobbiamo lavorare, avere un obiettivo, migliorare ogni giorno e avere un progetto. Conte? Quando scegli qualcuno pensi sempre di scegliere il migliore in quel momento, magari non hai altre opportunità e non hai scelta. Adesso pensiamo che abbiamo fatto un’ottima decisione per il club e la seguiamo. Dobbiamo arrivare a competere per vincere, appena siamo a quel livello vogliamo migliorare e provare a vincere qualche trofeo. Ho lavorato con Conte prima di ora, ma era un club diverso. Lo conosco bene, lavora sodo, tante conoscenze, uno dei migliori allenatori del mondo. Mercato? Non ne abbiamo parlato, abbiamo fiducia nei nostri calciatori, siamo concentrati sul migliorare come squadra".