Paratici: “Ho ritrovato il Conte di sempre. Sui colpi di mercato in Italia…”

A Sky Sport, il dirigente del Tottenham Fabio Paratici ha parlato così dell’arrivo di Antonio Conte in panchina e non solo

A Sky Sport, il dirigente del Tottenham Fabio Paratici ha parlato così dell’arrivo di Antonio Conte in panchina: “Ho ritrovato l’Antonio Conte di sempre, molto voglioso, con grande passione e voglia di iniziare. È molto passionale, come si è trovato bene al Chelsea si troverà molto bene qui al Tottenham con noi. Come sempre c’è una parte tecnica, economica, di club: è una scelta facile da fare quando hai la disponibilità di uno come Conte. Lui dove è andato ha vinto, ogni club ha il suo dna, ma questo è davvero un club straordinario con potenzialità enormi. Credo ci sia tutto per fare bene e competere per vincere, poi serve pazienza per costruire, ma siamo qui per questo. Crediamo si possa fare qualcosa di importante. Difesa a 3? Abbiamo una rosa molto competitiva, può giocare con tutti i sistemi di gioco, poi si fanno delle scelte e l'allenatore è il più adatto a farle. Mercato in Italia? In questo momento abbiamo fiducia nella nostra rosa, ci sono giocatori importanti e cerchiamo di tirare fuori il massimo da loro. Dopo eventualmente vedremo, quando Antonio conoscerà meglio la rosa, se e come intervenire".