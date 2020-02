Paratici: “La Juventus in Italia è la squadra più blasonata, vogliamo vincere ancora. La Champions…”

Intervenuto ai microfoni di Sky prima di Lione-Juventus, il dirigente bianconero Fabio Paratici ha parlato così della corsa della Juve in Champions:

“Ci sono squadre attrezzate per vincere la Champions League, non siamo solo noi logicamente, questo è un sogno, però abbiamo una squadra competitiva. La Juventus gioca tutte le partite per cercare di vincere, poi ogni tanto gli altri ci rubano l’idea”.

SCUDETTO – “La Juventus in Italia è la squadra più prestigiosa, blasonata, che ha vinto gli ultimi otto titoli, partiamo sempre con i favori del pronostico. In Champions ci sono squadre attrezzate, non dobbiamo dimenticarci che la Champions è un torneo, da qua alla fine si gioca su sette gare, finale compresa, quindi i dettagli sono importanti come la forza della squadre e dei calciatori. E poi un po’ di fortuna serve nel momento opportuno di come si arriva alle partite, squalifiche, piccoli infortuni che ti privano di uno, due calciatori nel momento magari decisivo della stagione, proprio in quel giorno, di quella partita”.

OBIETTIVO – “L’obiettivo nostro è sempre cercare di vincere, abbiamo vinto otto titoli e faremo di tutto per vincere il nono in Italia, forse anche il decimo. “Sempre” non è una statistica quindi cercheremo di andare oltre la statistica. La Champions la giochiamo partita dopo partita, turno per turno ed è un obiettivo cercare di vincere tutte le partite”.