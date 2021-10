Paratici: “Icardi? Operazione difficile. Se n’è parlato tanto, ma mai vicino alla Juve”

L'ex ds della Juve, ora al Tottenham, ospite al Festival dello Sport ha parlato della trattativa per l'ex attaccante dell'Inter

L'ex ds della Juve Paratici, ora al Tottenham, ospite al Festival dello Sport ha parlato della trattativa per l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Queste le parole riportate dall'inviato di Fcinter1908:

"Icardi non è stato così vicino per una serie di situazioni: era sotto contratto con l'Inter, era difficile fare un'operazione così. Poi noi alla Juve abbiamo avuto grandi attaccanti, era difficile trovarne uno migliore. Se n'è parlato tanto, ma non è mai stato vicino".