Marotta si vendica di Paratici: fantastica idea per cambiare il volto dell’Inter per anni

L’Inter aveva vinto la sfida la scorsa estate per Lukaku, battuta poi dalla Juventus nella corsa a Kulusevski. Ora, però, Marotta sembra intenzionato a tornare in vantaggio nella sfida personale con Paratici. Eh sì, perché come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono in forte pressing su Sandro Tonali, grande obiettivo di mercato da tempo della Juventus. Mercoledì scorso ci sarebbe stato un incontro con gli agenti del centrocampista del Brescia. Un rinforzo che eventualmente regalerebbe all’Inter un talento dal sicuro avvenire, pronto a prendere le chiavi del centrocampo nerazzurro per i prossimi anni. Scrive Tuttosport:

“L’ultimo passo lo hanno fatto i nerazzurri, che mercoledì hanno incontrato l’avvocato Beppe Bozzo, assieme a Roberto La Florio agente di Tonali. Un incontro esplorativo, per confermare l’interesse interista e capire come impostare la trattativa, con l’obiettivo di arrivare al talento bresciano in estate (…). Anche Fabio Paratici guarda a Tonali soprattutto come rinforzo per la prossima estate. Il che non esclude, né per lui né per Beppe Marotta, la possibiltà di trovare in anticipo un accordo con il Brescia e il giocatore. Da qui la durata incerta della corsa: lo scatto decisivo può arrivare in qualsiasi momento, settimane come mesi“.

(Fonte: Tuttosport)