Pardo: “Colpito da questo clamore mediatico sull’Inter. Non è una situazione…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Gianluigi Pardo commenta le voci sulle difficoltà economiche dell'Inter

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Gianluigi Pardo commenta le voci sulle difficoltà economiche dell'Inter. Difficoltà che tocca tutti i club, ma in questi giorni sembra che solo il club nerazzurro debba fare i conti con una grave crisi economica. "Se ne parla tanto e in una maniera esagerata rispetto agli altri club. È chiaro che i problemi ci sono, ci sono una decina di giocatori che devono essere piazzati, c'è del lavoro per Marotta. Però non è una situazione molto distante da quella di altri club".