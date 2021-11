Pardo: “Inter più debole, per questo gioca meglio. Non scontato un Dzeko così super”

Il telecronista Pierluigi Pardo ha parlato a Tutti Convocati della vittoria dei nerazzurri contro lo Shakhtar e dell'approdo agli ottavi

"Inter più debole dell'anno scorso, per questo gioca meglio. Aver perso due giocatori importantissimi non ha tolto quasi nulla a questa squadra. L'Inter gioca bene, Inzaghi gli ha dato un'identità un po' diversa, ha trovato il piano A. Caratteristiche diverse, Dzeko sta facendo una stagione super. Uno degli attaccanti più forti e continui degli ultimi 15 anni in Europa, non davo per scontato potesse ripartire così all'Inter. Io non l'ho mai vista sotto, forse gli ultimi 20' con la Lazio".