Pardo: “C’è equilibrio, ma l’Inter ha qualcosa in più. Ieri ho pensato che…”

Le parole del commentatore: "Io ribadisco che in questo equilibrio l'Inter ha qualcosa in più: ma il campionato è incerto e le coppe possono incidere"

Intervenuto in collegamento con Tutti Convocati, Pierluigi Pardo , giornalista e commentatore DAZN, è tornato così sul pareggio di ieri tra Napoli e Inter : "Il Napoli per come si era messa la partita sperava di portarla a casa ed è un po' deluso. Ma tenere il campionato così aperto non è male: ad un certo punto avevo la sensazione che l'Inter l'avrebbe potuta portare a casa se ci fossero stati altri 20 minuti. Il Napoli può solo crescere, la sua crisi l'ha già avuta in cui aveva tutti fuori.

Se resta lì e ha un po' più di fortuna, se la gioca alla grande. E' vero che l'Inter ha vinto un solo scontro diretto, ma io ribadisco che in questo equilibrio l'Inter ha qualcosa in più: ma il campionato è incerto e le coppe possono incidere. Non mi aspettavo un punto tra Milan e Napoli, il campionato possono vincerlo tutte e tre, ci sono mille variabili. E' un merito non avere infortuni, hai fatto bene le cose: l'Inter ha perso un paio di occasioni per chiuderla, ma la sensazione di forza che mi ha dato a dicembre non la cambio".