Pardo: “L’Inter ha qualcosa in meno della Juventus ma se tra un paio di mesi sarà lì…”

Intervenuto a Radio Marte, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato così della prossima giornata di campionato, con l’Inter di scena a San Siro contro il Milan:

“E’ una giornata molto interessante. Non decisiva, ma sarà un bel turno e potrà regalarci emozioni. Juventus, Inter e Lazio se la giocheranno fino alla fine. Poi è chiaro che la Juve è la favorita perché ha più forza grazie alla rosa e anche l’abitudine a vincere, ma la Lazio è la squadra che tra le tre sta meglio. Sono curioso di vederla a Parma per capire come reagirà dopo il primo risultato negativo stagionale e gli infortuni. L’Inter ha qualcosa di meno rispetto alla Juve, ma se tra un paio di mesi sarà ancora lì potrà essere molto pericolosa”.