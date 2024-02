Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, programma in onda su Radio24, Pierluigi Pardo ha parlato degli ultimi mercati dell'Inter e della gara contro l'Atalanta. "L'Inter sta facendo qualcosa di mirabile: i parametri zero arrivati in questi anni sono dei capolavori contabili e si sono rivelati anche capolavori tecnici".