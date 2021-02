Pardo: “L’Inter ha una grande occasione. Coppa Italia? Non è ancora chiusa”

Intervenuto durante Tutti Convocati, programma di Radio 24, Pierluigi Pardo, giornalista e commentatore per DAZN, ha parlato così delle zone alte della classifica, mettendo a confronto le tre squadre che al momento guidano la Serie A: “L’Inter è costruita in un modo più razionale, ha questo vantaggio delle coppe che non ci sono: ha una grande occasione. Ma se ti porti la Juventus punto a punto alla fine è complicatissima da battere. Poi c’è anche il Milan. La Coppa Italia? Non è ancora chiusa, l’Inter farà di tutto per rimontare”, le sue parole.