Pardo: “Inter, chi aspetta il ritorno alla gloria se ne frega del bel gioco. La società…”

Nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Pierluigi Pardo ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Questo il commento del giornalista: "Penso che chi aspetta da anni il ritorno alla gloria dopo i fasti del Triplete, oggi del bel gioco se ne freghi abbastanza. Inter capolista meritatamente e indiscutibilmente. Secondo me il 3-3 della partita dell'anno scorso, a un certo punto dell'intervista Conte ha citato quella partita, secondo me per lui è stata una ispirazione per non commettere quegli errori".