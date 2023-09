Pardo: “Istanbul nessun trauma. La finale ha reso l’Inter più forte e Inzaghi sembra un altro”

E poi c’è Inzaghi, che adesso sembra un altro. Lo stato di tensione di dodici mesi fa è completamente sparito, l’ex Signor “Spiaze” vede finalmente e meritatamente riconosciuti i suoi meriti. La percentuale di partite finite senza voce è drasticamente calata. Il rinnovo contrattuale è la conseguenza del rendimento positivo. Eppure appena un anno fa dopo le sconfitte fragorose con le romane, nel derby e contro l’Udinese difenderlo era, per chi come me lo stima molto, un esercizio complicato. Pesava il peccato originale dello scudetto del 2022 buttato via. Oggi lo scudetto è l’obiettivo e lui lo dice chiaramente. Perché è ciò che ancora manca alla sua collezione. Non sarà semplice con la Juve senza coppe, il Napoli che nonostante le difficoltà iniziali è comunque la squadra che ha dominato fino a poche settimane fa, i rossoneri che non saranno sempre quelli del derby e le romane che proveranno a risalire. Vincerlo è la priorità della stagione con la Champions, che può essere il territorio ideale per scorribande golose. In Europa lo status di outsider di lusso l’Inter se l’è meritato sul campo. Non ne vedo molte più forti in giro, ma è meglio non pensarci.