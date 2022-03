Pardo: “Io stimo Lautaro, ma deve fare di più. Ad inizio anno pensavo che…”

Le parole del giornalista: "Lautaro ha avuto sempre strisce di partite a segno e dei digiuni lunghi. Dovrebbe riuscire a lavorare sulla continuità"

Intervenuto in collegamento con Tutti Convocati, Pierluigi Pardo, commentatore, ha parlato così in vista del derby di Coppa Italia di questa sera: "Non arrivano bene le due squadre, forse se la sarebbero pure risparmiata questa partita al di là della voglia di arrivare in finale. La logica parla di partita abbastanza bloccata, nessuna delle due vuole commettere errori. Inzaghi non dà poco minutaggio a Lautaro perché gli ha rigato la macchina, ma perché ci si aspetta di più.