Pardo: “Conte non avrà il piano B, ma il piano A funziona. Vidal? Polemica ridicola, perfetto se…”

Il giornalista Pierluigi Pardo è intervenuto a Tutti Convocati per parlare della sfida di ieri sera tra Inter e Juve e del lavoro del tecnico Conte:

“Lukaku grande con Conte, ieri è stata la partita di Barella e Bastoni. Il lavoro di Conte è fuori discussione. Partita clamorosa di Barella. Se le due squadre confermassero il livello di ieri, il campionato è già finito. Per me rimangono le migliori, l’Inter è attrezzata, squadra di grande talento e con alternative. Ieri quando ha parlato del mercato sono scoppiato a ridere, fa parte del personaggio. L’Inter è sulla strada giusta, ha una grande occasione non avendo le coppe. Conte ha un gigantesco all in in questa stagione, deve farsi perdonare l’uscita dalla Champions. Certo che se dovesse vincere il campionato…Vidal? Polemica ridicola, ha abbracciato un ex compagno. Per gli interisti allora sarebbe perfetto se baciasse ogni volta lo stemma dell’altra squadra e poi giocasse così. Conte non ha il piano B, ma il piano A funziona”.