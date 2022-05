Paredes, non c’è solo l’Inter: si fa avanti la Juventus, la richiesta del PSG

Il centrocampista argentino potrebbe cambiare aria al termine della stagione: primi contatti con i bianconeri

Tra i tanti nomi accostati all'Inter in vista della prossima stagione c'è anche quello di Leandro Paredes: l'argentino, in scadenza nel giugno 2023, è in uscita dal Paris Saint-Germain, ma su di lui non ci sono solo i nerazzurri. Secondo Tuttosport, chi sta facendo sul serio per l'ex centrocampista dello Zenit è la Juventus: "Quel contratto in scadenza il 30 giugno 2023 è un segnale chiaro: in assenza di rinnovo il giocatore va ceduto ora per guadagnare qualcosa. Il problema, per i club acquirenti, è che a Parigi "qualcosa" significa più di 20 milioni. Per un mediano che ha concluso la stagione il 3 aprile e che occuperà un posto in prima fila nell'infermeria del Psg fino ai primi di giugno, sembra francamente troppo".