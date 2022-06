Mercato, Paredes: “Resto al Psg. Lautaro sta facendo molto bene con l’Argentina”

In ogni sessione di mercato Leandro Paredes viene accostato a diversi club. Stavolta il centrocampista argentino ha stoppato con un certo anticipo le voci che lo vogliono lontano dal Psg. "Resto al Paris Saint Germain e voglio essere in forma per il Mondiale", ha assicurato il giocatore accostato anche all'Inter. Paredes parla poi della gara vinta contro l'Italia: "Abbiamo giocato contro una delle migliori nazioni del mondo nel migliore dei modi, siamo stati protagonisti per 90 minuti. È stato un test più che importante. il livello in nazionale è alto, ci sono giocatori che stanno facendo molto bene come Cuti, Dibu, Rodri, Gio, Lautaro".