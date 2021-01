Serie A, Atalanta bloccata dal Genoa: al Gewiss Stadium termina 0-0

Il posticipo delle 18 della 18a giornata di Serie A tra Atalanta e Genoa termina senza reti. Contro la sua ex squadra, Gian Piero Gasperini non va oltre il pareggio al Gewiss Stadium, non riuscendo a ottenere tre punti che avrebbero portato i bergamaschi a quota 34 punti, allo stesso livello di Napoli e Roma.

Gli uomini di Ballardini, bravi a controbattere per tutta la partita, si sono difesi bene nel finale, quando la maggior qualità dell’Atalanta è venuta fuori e quando si è intensificato il pressing nerazzurro. Poco ispirato Ilicic. Con questo pareggio, la Dea sale momentaneamente (in attesa del recupero di Udine di mercoledì) a quota 32 punti, a -1 dalla Juventus, mentre il Genoa va a 15, a +2 sul Torino.