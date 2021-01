Inter, il pareggio di Roma fa ancora male: “Alla Pinetina quella partita ha spinto tanti a…”

Il pareggio di Roma fa ancora male in casa Inter. Difficile, infatti, accettare di vedersi sfuggire di mano una vittoria a pochi minuti dal termine, quando sembrava ormai fatta. Scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“(…). E spesso l’ottimo rendimento offerto, sia in termini di gol sia di occasioni create, viene vanificato da 20-25 minuti non all’altezza. L’ultima dimostrazione è arrivata a Roma dove sul 2-2 finale hanno influito pure le sostituzioni non azzeccate del tecnico di Lecce. L’essersi visti sfuggire un successo che sembrava a portata di mano, alla Pinetina ha portato tanti a riflettere. Domenica arriva la Juventus e la gara contro i campioni d’Italia può “segnare” la stagione“.

(Fonte: Corriere dello Sport)