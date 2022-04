Serie A: il Toro mette paura alla Lazio: Immobile risponde a Pellegri nel recupero, 1-1

Il Torino con Pellegri mette paura alla Lazio, ma Immobile nel recupero risponde alla rete di Pellegri: all'Olimpico è 1-1

Con un gol di Pietro Pellegri (il primo in 10 presenze con il Torino e il primo in Italia dopo cinque anni, interrompendo così un digiuno iniziato dopo una doppietta proprio contro i biancocelesti) il Toro mette una paura matta alla Lazio di Maurizio Sarri, che riesce a evitare la sconfitta solo nel finale.

Il vantaggio granata arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo, quando, approfittando di una mischia in area, Pellegri colpisce di testa e batte Strakosha. La Lazio attacca ma non riesce a trovare la via del gol. Fino al 92', quando di testa Immobile pareggia i conti. All'ultimo respiro, i biancocelesti sfiorano anche la vittoria con un tiro dalla distanza di Cataldi. Un pareggio che serve a poco alla Lazio, incapace di approfittare del passo falso della Juventus in ottica lotta Champions League.