Nani, esordio con assist: Venezia-Empoli termina 1-1, Okereke risponde a Zurkowski

Termina con un pareggio il match dello stadio Penzo tra Venezia ed Empoli, partita delle 15 di questa domenica della Serie A 2021-22

Nella ripresa, la squadra di Zanetti mette il discorso in parità: Nani, all'esordio con la maglia dei veneti e appena entrato, firma l'assist per il gol di Okereke. Con questo risultato, l'Empoli di Andreazzoli sale a 29 punti in classifica, mentre il Venezia, 17°, va momentaneamente a +2 sul Cagliari in zona retrocessione, in attesa della partita dei sardi all'Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho.