Parisi: “Il mercato potrebbe anche non esserci. In NBA hanno deciso in 24 ore, da noi…”

Intervistato da Libero, Fabio Parisi, noto agente, ha criticato l’atteggiamento dei vertici del calcio italiano in questa situazione difficile dovuta all’emergenza coronavirus. Parisi ha messo a paragone le polemiche italiane con la capacità decisionale della Nba americana. Ecco le sue parole:

“Qui in 24 ore, e senza lamentele, hanno deciso di sospendere la Nba, che ha un richiamo mondiale, tanti campionati e pure il basket universitario che è sacro per gli americani. Così decidono le leghe, non i singoli che pensano ai propri interessi. Se sposteranno gli Europei si potrà riprendere la stagione fino a quando sarà necessario, anche luglio o agosto, ma per i giocatori in scadenza deve arrivare una deroga dall’Uefa. E il mercato potrebbe anche non esserci: se la prossima stagione dovesse ricominciare già a settembre, lo spazio perle trattative sarebbe molto ridotto“.

(Fonte: Libero)