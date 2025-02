"Un giornalista di origine irpina, iscritto all'Ordine della Lombardia e conduttore di un'emittente sportiva nazionale, ha diffamato Canale 21 e 'licenziato' in diretta il collaboratore di tale emittente nazionale Manuel Parlato. Fatti - sostiene l'Odg Campania - di una gravità inaudita che vedono l'Ordine dei Giornalisti della Campania non solo solidale e al fianco di Canale 21 e Manuel Parlato, ma pronto a inviare un esposto disciplinare all'Ordine lombardo. Non sono accettabili sia l’atteggiamento denigratorio nei confronti dell’emittente Canale 21 sia la frase rivolta a Parlato che offende il nostro collega e limita la libertà di espressione del giornalista per una sua difesa d'ufficio dei napoletani. Tutti elementi deontologicamente molto gravi e inaccettabili in un paese democratico".