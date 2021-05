Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Parma-Atalanta

Gasperini lotta per riportare in Champions la sua squadra. Lui e i suoi ospiti al Tardini per la sfida contro i gialloblù già retrocessi

Eva A. Provenzano

La battaglia per la qualificazione in Champions continua per l'Atalanta. La squadra di Gasperini, dopo il pari con il Sassuolo che ha regalato matematicamente lo scudetto all'Inter, è ospite del Tardini contro un Parma già retrocesso in Serie B. Queste le formazioni in campo a partire dalle 15:

PARMA: Sepe, Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Sohm, Grassi, Kucka, Gervinho, Cornelius. In panchina: Colombi, Rinaldi, Balogh, Conti, Pellé, Bani, Laurini, Zagaritis, Dierckx, Valenti, Brunetta, Camara. Allenatore: D'Aversa.

ATALANTA: Sportiello, Djimsiti, Romero, Palomino, Mæhle, de Roon, Freuler, Gosens, Malinovskyi, Iličić, Zapata. In panchina: Gelmi, Rossi, Sutalo, Lammers, Muriel, Caldara, Kovalenko, Pessina, Hateboer, Ruggeri, Miranchuk, Pasalic. Allenatore: Gasperini.