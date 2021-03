Inter, con il Parma banco di prova per 3 motivi: Conte tiene alta la tensione

La capolista affronta domani sera al Tardini i ducali, in quella che rappresenta una sfida storicamente ostica per i nerazzurri

"Nonostante i 41 punti che dividono Parma e Inter, quello di domani è vissuto come un vero stress-test da Antonio Conte. Questo per almeno tre ottimi motivi. Il primo è dato dall'idea - a meno di sorpresissime nella serata consacrata all'infrasettimanale - di avere per la prima volta l'obbligo di vincere per mantenere intatte le distanze sugli inseguitori: riuscirci sarebbe l'ennesimo esame di maturità superato da parte della sua Inter. Il secondo motivo di inquietudine è paradossalmente legato al grande rapporto di amicizia che lega l'ex ct a Roberto D'Aversa che - tra i colleghi - è quello che più sa metterlo in difficoltà per la capacità di leggerne in anticipo le mosse. L'ultimo cruccio nei pensieri di Conte è legato ai precedenti, in cui rientra pure il 2-2 dell'andata, quando sulla panchina del Parma c'era Fabio Liverani: nei tre rendez-vous sotto la sua gestione, l'Inter ha vinto in una sola occasione, ovvero nella sfida del 28 giugno al Tardini, in modo parecchio fortunoso, con il pari di De Vrij a sei minuti dalla fine e la rete del sorpasso di Bastoni favorita dall'espulsione per proteste di Kucka.