Parma, D’Aversa torna sul ko con l’Inter: “Possiamo recriminare sul risultato”

L'allenatore del Parma ha parlato della sconfitta contro l'Inter nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma

"La squadra l'ho vista bene in settimana, nonostante la partita di Firenze e nonostante quello che è successo con Spezia e Udinese. Ma anche con l'Inter possiamo recriminare sul risultato. Detto questo c'è rammarico per l'ennesima occasione sfuggita, ma ci deve essere consapevolezza che si può ancora raggiungere l'obiettivo. In settimana ho presentato la partita con la Roma partendo da Sassuolo: dobbiamo far di tutto per far si che le cose non succedano. A Firenze non si è non vinto solo per Sepe: sul primo gol abbiamo perso la marcatura, si poteva evitare l'angolo, sul terzo era una palla in uscita con la squadra che è salita. A prescindere da tanti motivi dobbiamo essere bravi a ragionare solo ed esclusivamente sulla gara perché non ci possiamo più permettere passi falsi".