Fantacalcio – Le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: c’è Kulusevski dal 1′

Tre punti per non perdere il treno Champions da una parte, dall’altra tre punti per continuare a stupire. Atalanta-Parma si preannuncia una bella partita. D’Aversa manda in campo Kulusevski dal primo minuto, mentre Gasperini si affida a Muriel-Ilicic in attacco con Gomez a supporto.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA: Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Grassi, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati