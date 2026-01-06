I nerazzurri di Chivu scenderanno in campo mercoledì 7 gennaio alle 20:45 per la 19ª giornata di Campionato

Alessandro De Felice Redattore 6 gennaio - 23:30

Dopo il successo contro il Bologna che ha aperto ufficialmente il 2026 dell'Inter, i nerazzurri si preparano ad affrontare la prima trasferta dell'anno che si disputerà al Tardini contro il Parma guidato da Carlos Cuesta.

La squadra di Chivu grazie ai tre punti guadagnati nel match di San Siro ha confermato il primo posto in classifica a quota 39 punti, mentre il Parma reduce dall'1-1 contro il Sassuolo è a quota 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

L'impegno infrasettimanale di Campionato valido per la 19ª giornata di Serie A è in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45.

L'AVVERSARIO | IL PARMA

Il Parma arriva alla sfida contro l'Inter occupando il 14° posto in classifica, con 18 punti conquistati e una partita da recuperare. I ducali hanno collezionato finora 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 24 gol segnati e 14 subiti e arrivano all'impegno infrasettimanale di Campionato con una striscia di due risultati utili dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo.

Con 12 gol segnati la formazione di Carlos Cuesta ha uno dei due peggiori attacchi del Campionato insieme a quello del Lecce. Quasi la metà dei gol è stata realizzata da Mateo Pellegrino, in testa ai marcatori della squadra con 5 reti segnate.

Al pari della Cremonese, il Parma è una delle squadre con più reti segnate in percentuale di testa in questa Serie A: 33% (4/12) – in generale, nessuna formazione ha realizzato più gol dell’Inter di testa nel campionato in corso (sei, al pari di Napoli e Cremonese).