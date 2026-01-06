Dopo il successo contro il Bologna che ha aperto ufficialmente il 2026 dell'Inter, i nerazzurri si preparano ad affrontare la prima trasferta dell'anno che si disputerà al Tardini contro il Parma guidato da Carlos Cuesta.
Inter, come sta il Parma? Bomber Pellegrino e gol di testa: i numeri dei ducali di Cuesta
La squadra di Chivu grazie ai tre punti guadagnati nel match di San Siro ha confermato il primo posto in classifica a quota 39 punti, mentre il Parma reduce dall'1-1 contro il Sassuolo è a quota 18 punti frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.
L'impegno infrasettimanale di Campionato valido per la 19ª giornata di Serie A è in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45.
L'AVVERSARIO | IL PARMA
Il Parma arriva alla sfida contro l'Inter occupando il 14° posto in classifica, con 18 punti conquistati e una partita da recuperare. I ducali hanno collezionato finora 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, con 24 gol segnati e 14 subiti e arrivano all'impegno infrasettimanale di Campionato con una striscia di due risultati utili dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo.
Con 12 gol segnati la formazione di Carlos Cuesta ha uno dei due peggiori attacchi del Campionato insieme a quello del Lecce. Quasi la metà dei gol è stata realizzata da Mateo Pellegrino, in testa ai marcatori della squadra con 5 reti segnate.
Al pari della Cremonese, il Parma è una delle squadre con più reti segnate in percentuale di testa in questa Serie A: 33% (4/12) – in generale, nessuna formazione ha realizzato più gol dell’Inter di testa nel campionato in corso (sei, al pari di Napoli e Cremonese).
