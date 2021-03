D’Aversa: “Abbiamo giocato alla pari contro l’Inter. Prendiamo gol assurdi. Ci sono…”

Le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport al termine di Parma-Inter

Gianni Pampinella

Al termine di Parma-Inter, Roberto D'Aversa ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. C'è rammarico nelle parole del tecnico per la sconfitta della squadra squadra che rimane così al penultimo posto in classifica. "Abbiamo finito la partita nella loro metà campo. Sicuramente il Parma non ha sfigurato contro la prima in classifica".

"Abbiamo riaperto la partita e aumentato il potenziale offensivo, ma non è bastato. Il fatto di aver giocato alla pari contro la prima in classifica ci deve far credere di più nei nostri mezzi. Allo stesso tempo concediamo certe situazioni perché non abbiamo il senso del pericolo. Dalla gara di stasera ci deve far affrontare il campionato per raggiungere la salvezza".

"Se le cose non girano poi possono andare male. Sul primo gol Sepe aveva fatto la parata, poi ci sono state tante occasioni non sfruttate. Le big devono servirci da esempio: se Sanchez o Lukaku fanno le cose in maniera cattiva, allora dobbiamo migliorare sulla cattiveria. Sono quegli aspetti sui quali in Serie A non puoi abbassare la guardia, specie quando giochi contro l'Inter. C'è rammarico perché giochi così e torni a casa con zero punti".

"Ci sono degli aspetti che in Serie A non puoi abbassare la guardia mai. L'aspetto mentale ci farà affrontare la Fiorentina con un po' più di convinzione nei propri mezzi, ma commettiamo errori che stanno condizionando la posizione in classifica. Prendiamo gol assurdi, troppo facili. Pellé? Non avere a disposizione giocatori importanti determina, la condizione non è ottimale come abbiamo visto. Quella di stasera è stata una forzatura perché volevo recuperare la partita".

