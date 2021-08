Parma-Inter, ecco dove vederla in tv e streaming

La gara del Tardini sarà il penultimo test dei nerazzurri prima dell'inizio della nuova stagione

Prova a concentrarsi esclusivamente sul campo l'Inter. Le voci di mercato degli ultimi giorni hanno sicuramente attirato l'attenzione dell'intero ambiente, ma Simone Inzaghi è concentrato sulla preparazione da ultimare per farsi trovare pronti ad inizio stagione. Oggi è in programma Parma-Inter, penultimo test amichevole di questo precampionato.

Dove vederla in tv e streaming? La sfida, che inizierà alle 19, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). In streaming sarà visibile su SkyGo per gli abbonati Sky e su Now. Su Fcinter1908.it la diretta testuale dell'incontro e tutte le voci dei protagonisti.