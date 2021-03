Lucarelli: “L’Inter la squadra più forte. È partita a basso regime e adesso…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Parma-Inter il dirigente ha parlato ai microfoni di Sky Sport

"Se siamo in questa situazione la colpa è solo nostra. Come squadra ci siamo, facciamo fatica a tenere il risultato. La forza mentale deve essere quella svolta che ci deve far cambiare le cose altrimenti diventa dura risalire in classifica. Stasera sulla carta l'Inter è più forte, ma non siamo nella condizione di fare tabelle o gestire. Riuscire a fare un bel risultato stasera ci darebbe grande consapevolezza, allo stesso tempo non siamo nelle condizioni di calcolare niente. Adesso siamo costretti a cercare di far punti con l'Inter, le partite sono sempre meno e la classifica piange".