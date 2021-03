Marianella: “Inter, stasera occasione da non fallire. Pressione? Io credo…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport il giornalista ha parlato del match del Tardini

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Parma-Inter, dagli studi di Sky Sport ha parlato così del match del Tardini. "Occasione da non fallire per entrambe, paradossalmente. Per il Parma l'occasione è fare una grande partita e poi sfruttarla. L'Inter vuole sfruttare il momento per mettere distanza tra sé e le altre. Diffidati? Dai un segnale mettendoli tutti. Sanchez? Il migliore si è visto con il Cile e con l'Arsenal. Questa è un'occasione per rivedere il miglior Alexis. Difesa come la BBC della Juve? Giocatori e uomini diversi, con esperienze diverse".