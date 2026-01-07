La squadra di Chivu arriva alla gara contro i gialloblù dopo la convincente vittoria di San Siro col Bologna, da prima della classe

L'Inter sfiderà domani sera il Parma nel turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Chivu arriva alla gara contro i gialloblù dopo la convincente vittoria di San Siro col Bologna, da prima della classe.

PRECEDENTI — Quella di mercoledì sarà la sfida numero 57 tra Parma e Inter in Serie A: i nerazzurri conducono con 23 vittorie a 16, completano 17 pareggi. Nelle ultime sette gare di campionato contro il Parma l'Inter è rimasta imbattuta (4V, 3N). Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei nerazzurri.

NUMERI — I nerazzurri arrivano al match del Tardini in vetta alla classifica e con il miglior attacco del campionato grazie ai 38 gol segnati. In vetta alle classifiche del torneo in corso c'è anche Lautaro Martinez, capocannoniere con 10 reti segnate. L'Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2P) e cinque partite di fila per la prima volta in questa stagione di Serie A.

Nessuna formazione ha realizzato più gol di testa dei nerazzurri nel campionato in corso (sei, al pari di Napoli e Cremonese): quella di Chivu è anche la formazione che ha segnato più gol in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A: sei, almeno due in più rispetto a ogni altra.

GIOCATORI — Lautaro Martínez è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A: l'ultimo calciatore dell’Inter a segnare in sei partite consecutive in campionato è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (sette per lui in quel caso). Solo Alessandro Altobelli (otto), Giuseppe Meazza e Benito Lorenzi (nove entrambi) contano più campionati diversi in doppia cifra di reti nella storia dell'Inter rispetto a Lautaro Martínez (sette - 10 gol nella Serie A in corso).

Il Parma è - insieme al Como - una delle due formazioni contro cui Marcus Thuram ha sempre segnato in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i Ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo.

Federico Dimarco è il calciatore con più chiare occasioni create per i compagni in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei (16). Dimarco è anche arrivato a 40 partecipazioni a gol in Serie A con l’Inter (17 reti e 23 assist), ed è solo uno dei due difensori nerazzurri ad aver tagliato questo traguardo da quando il torneo è tornato a 20 squadre (dal 2004/05), insieme a Maicon (58). Il suo primo gol in Serie A è arrivato proprio con la maglia del Parma contro l'Inter (il 15 settembre 2018 al Meazza).

Hakan Çalhanoglu ha preso parte a quattro reti contro il Parma in Serie A (un gol e tre assist), ma tutte le sue partecipazioni sono arrivate con la maglia del Milan nel 2020.