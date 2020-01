Il Parma chiude il girone d’andata vincendo 2-0 in casa contro il Lecce: i ducali sbloccano il punteggio grazie a Iacoponi al 57′ e raddoppiano al 72′ con il neoentrato Cornelius. Terza vittoria nelle ultime cinque per il Parma di D’Aversa che scavalca il Torino ed è settimo a 28 punti. Quarta sconfitta di fila per il Lecce, fermo al quartultimo posto a quota 15.